Elezioni Usa: New York, Cuomo imputa al sindaco De Blasio l’avanzata dei Repubblicani

- Il governatore democratico dello Stato di New York,Andrew Cuomo, ha puntato l’indice contro il sindaco dell’omonima città, il compagno di partito Bill De Blasio, per l’avanzata dei Repubblicani in diversi distretti dello Stato, in occasione delle elezioni politiche dello scorso 3 novembre. Intervistato dall’emittente radiofonica “Wamac”, Cuomo ha affermato che la gestione economica di De Blasio ha fornito ai conservatori munizioni per una efficace campagna elettorale in tutto lo Stato. “Hanno affisso immagini di De Blasio in tutto lo Stato!”, ha lamentato il governatore. I candidati del Partito repubblicano al Senato statale di New York hanno guadagnato un significativo numero di consensi a Long Island e nella Valle dell’Hudson, anche se all’appello mancano ancora numerosi voti postali, che come altrove ci si aspetta favoriscano i Democratici. Cuomo e De Blasio, entrambi democratici, si sono scontrati più volte nei mesi scorsi, imputandosi vicendevolmente la responsabilità delle critiche piovute sullo Stato nel contesto dell’epidemia di coronavirus (segue) (Nys)