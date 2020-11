Elezioni Usa: Trump contesta la correttezza del processo elettorale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha tenuto una breve conferenza stampa la scorsa notte, tornando a contestare la correttezza del processo elettorale, mentre continua ad assottigliarsi il suo vantaggio sull’avversario democratico Joe Biden negli Stati di Georgia e Pennsylvania, da cui dipende ormai l’esito dell’elezione del 3 novembre. “Abbiamo vinto con margini decisivi il voto in Stati chiave come Florida, Iowa, Indiana, Ohio, per citarne alcuni, nonostante le interferenze elettorali senza precedenti dei grandi media, dei grandi capitali e delle grandi aziende tecnologiche”, ha accusato Trump. Il presidente ha nuovamente puntato l’indice anche contro i sondaggi pubblicati dai media nei mesi precedenti il voto, che avevano previsto una “onda blu”, ovvero una schiacciante vittoria dei Democratici, che però non si è concretizzata. “Hanno sbagliato tutto, consapevolmente. Abbiamo visto sondaggi ridicoli, non c’è stata alcuna onda blu, era falso ed è stato anticipato soltanto per sopprimere il voto”, ha affermato il presidente. Trump ha nuovamente contestato le centinaia di migliaia di voti che hanno continuato ad affluire negli Stati in bilico ore e giorni dopo la chiusura dei seggi: “Se si contano i voti legali, ho vinto agevolmente. Stanno tentando di rubarci l’elezione coi voti illegali”, ha accusato l’inquilino della Casa Bianca. Secondo il presidente, in quegli Stati è in funzione una "macchina democratica corrotta": il presidente ha assicurato che la sua campagna è pronta a presentare documenti che dimostrino una serie di pratiche scorrette. Al momento Trump è ancora in vantaggio in Pennsylvania, dove però il suo margine di vantaggio, prima consistente, continua ad assottigliarsi, In Georgia, invece, Trump e Biden sono ora virtualmente alla pari, e il vantaggio di Trump si è ormai ridotto a circa 4mila voti. Il presidente ha ribadito che la sua campagna elettorale adirà alle vie legali in quegli Stati, così come in quelli di Michigan e Wisconsin, dove i voti postali arrivati dopo la chiusura dei seggi hanno ribaltato il vantaggio iniziale goduto dal presidente, consegnando i due Stati a Biden. (Nys)