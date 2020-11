Elezioni Usa: Graham donerà 500mila dollari per le battaglie legali di Trump

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore repubblicano del South Carolina Lindsday Graham, rieletto lo scorso 3 novembre assieme ad altri esponenti di spicco della maggioranza conservatrice al Senato federale Usa, ha annunciato durante una intervista all’emittente “Fox News” che donerà 500mila dollari per contribuire alle battaglie legali ingaggiate dalla campagna elettorale del presidente Donald Trump. L'inquilino della Casa Bianca è deciso a contestare le modalità e l’esito del voto in Stati chiave quali Michigan, Wisconsin, Georgia e Pennsylvania, dove il suo iniziale vantaggio è stato progressivamente eroso dal tardivo afflusso di voti postali perlopiù in favore del suo avversario, il democratico Joe Biden. Durante l’intervista, Graham si è schierato con decisione a sostegno di Trump: “Ha aiutato i Repubblicani al Senato, guadagneremo seggi alla Camera… Personalmente donerò questa sera 500mila dollari al fondo per il team legale del presidente Trump”, ha detto Graham. Il senatore ha ricordato che i Democratici hanno speso oltre 200 milioni di dollari nel tentativo fallimentare di conquistare il suo ed altri seggi cruciali al Senato federale. Nelle scorse ore uno dei figli di Trump, Eric, aveva puntato l’indice proprio contro Graham, accusandolo di non aver preso posizione pubblicamente a fianco del presidente. Nelle scorse ore la campagna di Trump ha ottenuto alcune vittorie legali marginali in Pennsylvania: agli osservatori di Turmp è stato consentito di avvicinarsi a 2 metri dalle operazioni di spoglio delle schede; un giudice statale ha anche ordinato di accantonare le schede postali ricevute dai seggi di quello Stato dal 3 al 6 novembre, dopo che il procuratore generale, un democratico, ha deciso di estendere ulteriormente i limiti per lo spoglio dei voti postali. (Nys)