Taiwan-Usa: rappresentante Hsiao incontra segretario Affari veterani Wilkie

- La rappresentante di Taiwan negli Stati Uniti, Hsiao Bu-Khim, ha incontrato il segretario per gli Affari dei veterani degli Stati Uniti, Robert Wilkie, per discutere la cooperazione e i legami tra Washington e Taipei. Lo riferisce “Taiwan News” che cita una nota ufficiale del governo Usa, secondo cui i due funzionari hanno tenuto “discussioni produttive” in merito “al sostegno di Taiwan alla salute e sicurezza dei nostri veterani”: un riferimento alle mascherine chirurgiche donate da Taipei alla comunità dei veterani statunitensi. Wilkie e Hsiao hanno discusso “l’ulteriore rafforzamento della cooperazione delle comunità di veterani delle nostre nazioni”. Stando ad una nota dell’Ufficio del rappresentante di Taiwan (Tecro), i due funzionari hanno discusso della cooperazione negli ambiti sanitario e degli scambi tra veterani. Dall’inizio della pandemia Taiwan ha donato centinaia di migliaia di mascherine chirurgiche agli Stati Uniti; lo scorso luglio il governo di Taiwan ha donato 300mila mascherine al dipartimento per gli Affari dei veterani. (Cip)