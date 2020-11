Elezioni Usa: Nevada, campagna Trump denuncia migliaia di voti di non residenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La campagna elettorale del presidente Donald Trump ha inviato alle autorità elettorali dello Stato del Nevada la richiesta di annullare tutte le schede di finti residenti ed elettori deceduti nella contea di Clark. Secondo la missiva, inviata al procuratore distrettuale della contea di Clark, Mary-Anne Miller, le autorità del Nevada hanno consentito ad un numero imprecisato di ex residenti – tra i 3 e i 6mila – di prendere parte alle elezioni in quello Stato. La campagna ha anche chiesto che si smetta di separare i voti postali dalle loro buste, rendendo di fatto impossibile la verifica della loro provenienza. Secondo la campagna elettorale del presidente, il Nevada ha consentito l’afflusso di migliaia di voti postali da parte di persone che non vivono più in quello Stato, e che dunque non hanno diritto di voto. Il rappresentante legale della campagna di Trump, Shana Weir, afferma nella missiva che i Repubblicani hanno contestato inutilmente per mesi l’assenza di controlli incrociati sugli indirizzi di residenza degli elettori cui sono state inviate le schede per il voto postale, nonostante dai database aperti risulti che migliaia di persone hanno lasciato lo Stato. Una copia della lettera è stata inviata anche al procuratore generale Usa Bill Barr, un altro segnale della determinazione di Trump di portare le battaglie legali in atto in quello ed altri Stati contesi sino alla Corte Suprema. Il candidato democratico alla Casa Bianca, Joe Biden, è in vantaggio in Nevada, ma lo Stato e i suoi sei grandi elettori non sono stati ancora assegnati. (Nys)