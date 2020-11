Giappone: indice Nikkei ai massimi da 29 anni dopo le elezioni Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’indice azionario Nikkei 225 della borsa di Tokyo ha segnato un nuovo rialzo nella mattinata di oggi, 6 novembre, toccando il valore massimo da 29 anni a questa parte. L’indice riflette la reazione misurata delle borse asiatiche all’insicurezza seguita alla chiusura dei seggi negli Stati Uniti, il 3 novembre. L’indice Nikkei ha aperto la sessione mattutina di oggi in lieve calo rispetto a ieri, ma ha immediatamente guadagnato terreno, toccando il livello più elevato da novembre 1991. Le borse asiatiche sembrano apprezzare il risultato delle elezioni sinora emerso dalle urne: una presidenza Biden, mitigata però dalla riconferma della maggioranza repubblicana al Senato, e dall’erosione della maggioranza democratica alla Camera dei rappresentanti. “In un senso più ampio, la reazione dei mercati suggerisce che gli attori finanziari preferiscano una presidenza Biden limitata, anziché una che disponga del pieno mandato di attuare la propria visione politica”, ha commentato al quotidiano “Nikkei” Paul O’Connor, capo della società Janus Handerson Investor con sede a Londra. Al momento il candidato democratico alla Casa Bianca, Joe Biden, pare vicino a conquistare la Casa Bianca, ma alcuni Stati chiave sono ancora in bilico, e il presidente in carica, Donald Trump, ha annunciato il ricorso alle vie legali in diversi Stati contesi. (Git)