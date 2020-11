Elezioni Usa: in caso di sconfitta, Trump vedrà rimossi i suoi messaggi da Twitter

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sconfitta alle elezioni presidenziali dello scorso 3 novembre significherebbe per il presidente Donald Trump la perdita di un privilegio di cui ha goduto sinora su Twitter: la possibilità di pubblicare informazioni giudicate “offensive” o “fuorvianti” dal social media, senza che quest’ultimo le rimuova senza appello dalla piattaforma. Lo scrive il quotidiano “New York Post”. Al momento, il social media segnala i tweet del presidente che giudica inappropriati, ma non li cancella. Se però il democratico Joe Biden accederà alla Casa Bianca, rumo diventerà un ex leader, e come tale diverrà un comune utente della piattaforma online. Twitter, social media accusato come gli altri colossi del web Usa di discriminazione ai danni dei conservatori, è il principale veicolo della comunicazione del presidente Trump, che con quel social media ha via via maturato una relazione sempre più conflittuale. Dall’inizio della campagna elettorale negli Usa, Twitter ha segnalato molteplici tweet del presidente come infondati o fuorvianti: una linea che Trump ha bollato come una influenza indebita sul processo politico ed elettorale statunitense. Le polemiche si sono ingigantite il mese scorso, quando il social media ha censurato le rivelazioni del quotidiano “New York Times” in merito agli affari familiari della famiglia Biden. (Nys)