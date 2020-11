Elezioni Usa: Facebook cancella gruppo di sostenitori di Trump

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il social media Facebook ha cancellato questa mattina un gruppo denominato “Fermiamo il furto”, un riferimento alle accuse di frode elettorale rivolte ai Democratici dal presidente Donald Trump., Il gruppo aveva raccolto rapidamente circa 350mila adesioni di internauti convinti che le elezioni presidenziali Usa siano state falsate in favore del candidato democratico Joe Biden. In una nota, Facebook afferma che “il gruppo era organizzato attorno alla delegittimazione del processo elettorale”, e che alcuni dei suoi membri invitavano alla violenza. Dalle elezioni del 3 novembre, Facebook e Twitter hanno rimosso una grande mole di contenuti di orientamento conservatore giudicati “fuorvianti” o “infondati”, che ipotizzavano frodi non comprovate o sostenevano la vittoria alle urne del presidente Trump, nonostante i risultati definitivi in diversi Stati chiave siano ancora incerti. (Nys)