Camera: centrodestra, peccato ritorno in commissione disegno legge "Giornata italiani mondo"

- "Il disegno di legge istitutivo della 'Giornata degli italiani' nel mondo torna in commissione Esteri". Ad annunciarlo in una nota sono stati oggi i deputati Fucsia Nissoli Fitzgerald, Forza Italia; Paolo Formentini, Lega; Andrea Delmastro Delle Vedove, Fratelli d'Italia; Maurizio Lupi, Noi con l'Italia; e Eugenio Sangregorio, Misto -Usei; che esprimono rammarico "perché si poteva portare a casa un bel riconoscimento per la comunità italiana all'estero, ma la maggioranza ha preferito sottrarsi al voto democratico sugli emendamenti nell'Aula di Montecitorio". "Avremmo potuto confrontarci - aggiungono - sulla data più adatta per questa celebrazione e poi scegliere, ma la propensione al dialogo evidentemente non è così radicata tra questa maggioranza di governo. Bisognerà ancora aspettare per scegliere una data simbolica, che dovrebbe essere di tutti e unire gli italiani che vivono dentro i confini nazionali con quelli che vivono all'estero e che tanto hanno dato per lo sviluppo della madre patria", concludono. (Com)