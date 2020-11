Usa: Nbc, il segretario alla Difesa Esper verso le dimissioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario alla Difesa dell'amministrazione Trump, Mark Esper, sta preparando una lettera di dimissioni e sta aiutando membri del Congresso a preparare un progetto di legge per cancellare i nomi dei generali sudisti dalle basi militari degli Stati Uniti. Lo riporta l'emittente "Nbc", citando fonti del Pentagono. Non è infrequente che ministri preparino lettere di dimissioni non datate durante una transizione presidenziale, ma Esper, sempre secondo "Nbc", lo avrebbe fatto perché ai ferri corti con il presidente Donald Trump e perché sicuro di non sopravvivere nel suo ruolo anche in caso di una vittoria repubblicana.(Nys)