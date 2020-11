Elezioni Usa: segretario Stato Arizona, venerdì quadro più chiaro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato dell'Arizona, Katie Hobbs ha dichiarato che solo nella giornata di domani avremo un "quadro più chiaro" sul risultato del voto in Arizona, dove lo spoglio è all'86 per cento e vede Joe Biden in testa con il 50,5 per cento contro il 48,1 per cento di Donald Trump. In un'intervista all'emittente "Cnn", Hobbs ha spiegato che ci sono ancora tra le 400 mila e le 450 mila schede da scrutinare e che poco meno di 300 mila schede non ancora conteggiate arrivano dalla contea di Maricopa, quella che include la città di Phoenix. (Nys)