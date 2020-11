Elezioni Usa: Trump parla a mezzanotte e mezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, rilascerà una dichiarazione alle 18.30 locali, alle mezzanotte e mezza in Italia. Lo riporta l'emittente "Cnn". Trump nella sala riunioni, secondo le linee guida aggiornate della Casa Bianca. Trump è stato visto per l'ultima volta pubblicamente all'inizio di mercoledì alla Casa Bianca, dove ha tenuto un discorso e ha affermato che il conteggio dei voti dovrebbe cessare. Il Presidente ha anche cercato di affermare la propria vittoria alle elezioni. Trump ha attualmente 213 voti elettorali, e Joe Biden, che ha preso il comando della corsa, ha 253 voti elettorali. Si contano ancora i voti in un pugno di Stati chiave, ma l'ex vicepresidente Joe Biden sente già le chiavi della Casa Bianca in tasca. Il presidente parla di brogli e di elezioni truccate, e con una raffica di azioni legali prova in tutti i modi a bloccare e invalidare i voti conteggiati dopo l'Election Night del 3 novembre, portando in tribunale l'estensione dello scrutinio in Pennsylvania, North Carolina, Arizona, Nevada e Georgia, i cinque Stati chiave in cui si sta giocando la partita finale. Mentre denunce sono partite anche per Wisconsin e Michigan, già assegnati al suo rivale. Alcune di queste cause o denunce sono già state respinte al mittente, ma in mano a Trump resta sempre il ricorso alla Corte Suprema.(Nys)