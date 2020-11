Elezioni Usa: incertezza del voto non spaventa Wall Street e la Fed

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'incertezza del voto non spaventa Wall Street che chiude in forte rialzo rialzo, con il Dow Jones che segna +1,95 per cento a 28.390,51 punti, e il Nasdaq +2,59 per cento a 11.890,93 punti, mentre lo S&P 500 mette a segno un progresso dell'1,94 per cento a 3.510,41 punti. "Come potete immaginare, sono molto riluttante a commentare le elezioni direttamente o indirettamente, se non per dire che è un buon momento per fare un passo indietro e lasciare che le istituzioni della nostra democrazia facciano il loro lavoro", ha detto Jerome Powell, secondo quanto riportato dal sito "The Hill". E ha insistito sul fatto che la missione della Federal Reserve è quella di continuare "a servire il popolo americano utilizzando i nostri strumenti per sostenere l'economia durante questo periodo (economico) difficile". E ha assicurato che durante la riunione di mercoledì e giovedì, i membri del comitato monetario si sono concentrati esclusivamente su questioni economiche. Hanno parlato di "rischi per le prospettive economiche - ha affermato - esaminando quella che potrebbe essere la giusta risposta di politica monetaria". Le elezioni presidenziali che hanno coinciso con questa riunione della Fed, ha aggiunto il presidente, sono state "per nulla" "un tema dell'incontro". (Nys)