Brasile: commissione autorizza proseguimento processo impeachment per governatore di Rio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I componenti del tribunale misto composto da cinque deputati dello stato e cinque giudici del tribunale dello stato di Rio de Janeiro, in Brasile, hanno disposto il proseguimento del processo che potrebbe portare all'impeachment del governatore dello stato di Rio, Wilson Witzel. Si tratta della prima fase del processo politico-giudiziario dopo che lo scorso 24 settembre l'Assemblea legislativa dello stato di Rio de Janeiro (Alerj) aveva approvato all'unanimità (69 voti a favore e nessuno contrario) l'avvio del procedimento che potrebbe portare all'allontanamento del governatore Wilson Witzel. Il governatore, indagato nelle operazioni "Placebo" e "Tris in idem" è accusato di essere il vertice di una "sofisticata organizzazione criminale" strutturata per dirottare fondi pubblici destinati alla lotta contro la pandemia di coronavirus. (segue) (Brb)