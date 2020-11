Bolivia: rapporto finale Osa ratifica legittimità risultato elezioni di ottobre e vittoria di Arce (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La diffusione del rapporto Osa giunge a pochi giorni dalla cerimonia di insediamento del presidente eletto Arce e dopo che lo stesso Tse, oltre alla Conferenza episcopale e diverse missioni internazionali di osservatori, hanno ratificato l'assoluta correttezza e trasparenza degli scrutini che hanno sancito il ritorno al governo del partito dell'ex presidente Evo Morales. Proprio il presidente del Tse, Salvador Romero, aveva escluso ieri la possibilità che venga realizzato un ulteriore audit sulla regolarità delle elezioni. "Tutte le missioni di osservatori straniere hanno ratificato che le elezioni sono state pulite e trasparenti, per cui non ci sarà nessun audit", ha affermato Romero in un'intervista rilasciata all'emittente "Red Uno". La massima autorità del paese in materia di elezioni ha quindi respinto la tesi di una frode elettorale . "Il lavoro delle missioni internazionali ha costituito di per sé un audit delle elezioni e non è stato trovato nulla che possa mettere in discussione il risultato o la correttezza e legalità degli scrutini", ha aggiunto il presidente del Tse. (segue) (Abu)