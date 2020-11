Elezioni Usa: New York, Cuomo imputa al sindaco De Blasio l’avanzata dei Repubblicani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cuomo, ad esempio, è accusato di aver aggravato il bilancio della pandemia durante la prima ondata, autorizzando il ricovero di pazienti affetti da Covid-19 nelle residenza per anziani. De Blasio, invece, è criticato sempre più duramente per la sua gestione della Grande Mela, di cui ha arrestato l’economia per contenere i contagi, pur sostenendo entusiasticamente le massicce proteste, anche violente, che da mesi infiammano la città. Alle politiche progressiste di De Blasio è imputato anche un sensibile aumento della criminalità cittadina, che ha contribuito negli ultimi anni ad innescare un esodo di residenti da New York verso gli Stati vicini. Specie da parte dei contribuenti più facoltosi. (Nys)