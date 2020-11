Elezioni Usa: bocciata richiesta di Trump di fermare lo spoglio a Philadelphia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un giudice federale ha bocciato ieri, 5 novembre, la richiesta presentata dalla campagna del presidente Donald Trump di bloccare la conta dei voti a Philadelphia, in Pennsylvania, dove ai sostenitori del presidente sarebbe stato impedito di assistere alle operazioni di spoglio dei voti. Il giudice distrettuale Paul Diamond ha invece sollecitato la campagna di Trump e le autorità elettorali dello Stato a trovare un’intesa per consentire a 60 osservatori di ciascuna campagna elettorale di presenziare alle operazioni di spoglio dei voti presso un centro conferenze nel centro della città dove si tiene lo spoglio delle ultime schede del voto postale, che stanno progressivamente erodendo il margine di vantaggio di Trump in quello Stato. La campagna di Trump ha presentato un ricorso urgente, accusando i funzionari della città a guida democratica di aver violato una precedente ordinanza giudiziaria, che autorizzava la presenza di funzionari delle campagne elettorali come osservatori nei seggi. Col 95 per cento dei voti attualmente scrutinati, il margine di vantaggio di Trump si è ridotto al 49,6 per cento, contro il 49,2 per cento di Biden. Gran parte dei voti non ancora conteggiati si concentrerebbero però proprio a Philadelphia e nella contesa di Allegheny (Pittsburg), i cui voti postali paiono favorire decisamente Biden. (Nys)