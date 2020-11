Covid: Meloni (Fd'I), inaccettabile decisione Cina su sospensione ingressi da Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È inaccettabile che la Cina abbia sospeso l'ingresso nel suo territorio dei cittadini residenti in Italia in possesso di visti e permessi di soggiorno cinesi per motivo di lavoro, affari privati e ricongiungimenti familiari". Lo ha scritto su Facebook il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, che sulla decisione del governo cinese ha poi aggiunto: "Dopo aver scatenato una pandemia globale, aver infettato il mondo con un virus di cui ancora non conosciamo le origini, essere responsabili della diffusione incontrollata dell’epidemia per aver fornito le notizie sul Covid con un colpevole ritardo alla comunità internazionale attraverso l'Oms e aver messo in ginocchio le economie di tutto il mondo, è scandaloso - ha aggiunto - che il regime di Pechino si permetta di chiudere i confini con l’Italia". Per questo "Fratelli d’Italia chiede al governo italiano di protestare formalmente e ufficialmente con la Cina per questa decisione e di bloccare immediatamente l’ingresso sul nostro territorio di tutti i cinesi. Non solo: chiediamo che l’Italia si attivi in ogni sede per fare in modo che la Cina paghi i danni causati all’economia globale dalla diffusione del virus. La misura è colma: l'Italia alzi la testa e pretenda rispetto", ha concluso. (Rin)