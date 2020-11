Bolivia: discorso di fine mandato di Anez, "abbiamo difeso la democrazia" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Jeanine Anez era diventata presidente "ad interim" del paese andino a novembre del 2019, al termine della convulsa serie di eventi succeduti alle elezioni presidenziali del 20 ottobre. Dopo giorni di contestazioni per le presunte frodi con cui si sarebbe aggiudicato la vittoria, l'ex presidente Evo Morales lasciava il paese rendendolo orfano di una guida politica. Il 12 novembre, facendo leva sulla sua carica di seconda vicepresidente del Senato e con molti dei rappresentanti del Mas in disarmo, Anez si assumeva l'esercizio della presidenza, un incarico mai riconosciuto da Morales e da alcuni paesi della regione tra cui l'Argentina. La senatrice si era assunta l'obiettivo di "pacificare il paese" e portarlo a nuove elezioni generali, compito poi rimandato dall'incedere dell'emergenza sanitaria. In un primo momento, contro le indicazioni di suoi potenziali alleati, Anez aveva anche ipotizzato di presentarsi alle presidenziali dello scorso ottobre, prima di ritenere che la sua corsa avrebbe potuto disperdere il voto contrario al ritorno del Mas al potere. (Brb)