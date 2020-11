Governo: Conte, due tavoli per aggiornare accordo di maggioranza entro fine del mese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nel corso dell’incontro di questa sera c'è stato un ampio confronto in cui è emersa la comune determinazione ad affrontare il momento di difficoltà che sta attraversando il Paese con grande senso di responsabilità, rimanendo uniti e scacciando via qualsiasi possibile motivo di polemica o contrapposizione". E' quanto afferma il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in una nota diffusa da Palazzo Chigi al termine dell'incontro. "E' emersa inoltre la comune volontà di aggiornare i 29 punti dell’accordo di programma, verificando il lavoro già fatto e gli obiettivi che restano da raggiungere. E' stato definito un piano di lavoro per i prossimi giorni, da realizzare entro la fine del mese, con due tavoli", aggiunge la nota. (segue) (Rin)