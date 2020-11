Governo: Conte, due tavoli per aggiornare accordo di maggioranza entro fine del mese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo tavolo "lavorerà per aggiornare l’accordo di governo e per definire quei progetti di riforma istituzionale che, peraltro, sono già in buona parte sul tavolo della maggioranza. Il secondo tavolo - spiega ancora la nota - lavorerà per definire alcuni obiettivi e strategie di politica economica e sociale da perseguire in via prioritaria. È emersa, infine, la comune determinazione a lavorare tutti insieme avendo come orizzonte dell'azione di governo la fine della legislatura nel 2023". (Rin)