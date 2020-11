© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si assottiglia il vantaggio del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, in Georgia, uno Stato tradizionalmente repubblicano dove un candidato alla presidenza democratico non vince dal 1992. Secondo l'ultimo aggiornamento sullo spoglio di "Decision Desk", Trump è al 49,48 per cento contro il 49,29 di Joe Biden. La Georgia assegna 16 grandi elettori. (Nys)