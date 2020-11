Brasile: commissione autorizza proseguimento processo impeachment per governatore di Rio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione del tribunale misto è stata adottata all'unanimità al termine di una seduta durata circa quattro ore. I componenti della commissione hanno poi deciso a maggioranza di disporre l'allontanamento immediato di Witzel dal Palazzo Laranjeiras, residenza ufficiale del governatore, e di ridurre di un terzo lo stipendio del governatore, riducendolo a 9.700 real mensili (1500 euro). Dopo la decisione, Witzel ha professato la sua innocenza affermando di affrontare questo capitolo con la coscienza pulita. "Nemmeno Gesù Cristo ha avuto un processo equo, ma ha portato avanti la sua missione. Non ho dubbi che la verità prevarrà. Sfortunatamente, la politica ha utilizzato procedimenti penali e impeachment per allontanare coloro che non riescono a sconfiggere alle urne", ha affermato in una pubblicazione sul profilo Facebook. (segue) (Brb)