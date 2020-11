Brasile: commissione autorizza proseguimento processo impeachment per governatore di Rio (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli sviluppi dell'operazione Placebo avevano portato all'apertura di un nuovo filone di inchiesta, "Tris in Idem", terminata lo scorso 28 agosto con l'emissione di 17 mandati di arresto e 72 mandati di perquisizione e sequestro contro pubblici ufficiali, politici e uomini d'affari, accusati di essere coinvolti in un giro di corruzione e riciclaggio di denaro coordinato da Witzel. In particolare, dopo l'arresto nell'ambito dell'operazione Placebo dello scorso maggio, l'ex segretario alla Salute dello stato, Edmar Santos, ha avviato una collaborazione con la giustizia fornendo importanti prove per inquadrare il presunto schema di corruzione, accusando direttamente Witzel. Il governatore, dal canto suo, si era detto "indignato" della decisione del Tribunale superiore di giustizia del Brasile (Stj) che definiva "un circo", definendosi un "perseguitato" e parlando di uso politico della giustizia. (Brb)