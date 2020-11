Argentina: produzione industriale settembre a +3,4 per cento su anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione industriale in Argentina ha segnato a settembre un +3,4 per cento in relazione allo stesso anno del 2019 secondo dati ufficiali dell'Istituto nazionale di statistica Indec. Si tratta del primo rilevamento positivo degli ultimi nove mesi e segna una chiara tendenza alla ripresa pur nel contesto perdurante della pandemia della Covid 19. A trainare al rialzo l'indice sono state i settori della chimica con un +15,2 per cento su anno, dovuto ad una maggiore produzione di materie prime plastiche e prodotti chimici di base, e quello alimentare, che ha segnato un +6,1 per cento grazie a un forte incremento della produzione vitivinicola e della pesca. Per quanto riguarda le singole voci all'interno dei diversi settori da segnalare l'incremento della produzione dei macchinari agricoli (+21,2 per cento su anno), e dei mobilifici (+18 per cento su anno). L'industria automobilistica pure segna un forte rimbalzo dopo mesi di contrazione, con un +9,6 per cento. Rimangono tuttavia settori che non riescono a ribaltare la crisi, in particolare quello tessile e quello metallurgico. (Abu)