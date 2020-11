© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti hanno condannato con forza gli attacchi di ieri del Pkk contro i funzionari della sicurezza regionale del Kurdistan, in Iraq. "Rimaniamo fermi nel nostro sostegno al primo ministro iracheno Kadhimi e al governo regionale del Kurdistan nei loro sforzi per sradicare il terrorismo", si legge in una nota del Dipartimento di Stato.(Nys)