Kosovo: ministro Salute, necessarie nuove misure restrittive anti-Covid (3)

- Il ministro della Salute kosovaro, Armend Zemaj, ha ribadito nei giorni scorsi che il Kosovo è ben preparato per la seconda ondata della pandemia di coronavirus. Secondo Zemaj, le istituzioni del Paese sono pronte all'aumento dei contagi sottolineato come la priorità del governo guidato dal premier Avdullah Hoti è stata quella di costruire ulteriori "capacità umane" per gestire meglio la pandemia. "Siamo molto più preparati rispetto ai mesi precedenti", ha aggiunto. Zemaj ha inoltre affermato che il sistema sanitario dispone adesso di migliori infrastrutture, medici, infermieri e attrezzature. "Abbiamo realizzato tutte le misure di preparazione che credo ci renderanno più facile gestire la situazione", ha detto. (segue) (Alt)