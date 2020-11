Kosovo: ministro Salute, necessarie nuove misure restrittive anti-Covid (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Camera di commercio del Kosovo Berat Rukiqi ha sottolineato lo scorso 29 ottobre che se il governo del Kosovo deciderà di introdurre nuove misure restrittive per combattere la pandemia di coronavirus senza attuare il pacchetto di ripresa economica, alcuni comparti dell'economia crolleranno. "I paesi che stanno andando di nuovo in blocco (parzialmente o completamente) si sono assicurati fondi e budget per sostenere i settori dell'economia che sono colpiti dalle misure contro la Covid-19", ha detto Rukiqi. "Dobbiamo ancora adottare una legge di ripresa di base, non riusciamo a farlo da settimane ormai. Qualsiasi piano per nuove misure restrittive (se necessario) deve essere accompagnato dall'attuazione urgente della legge sul recupero e con fondi aggiuntivi a sostegno i settori più vulnerabili", ha aggiunto. (segue) (Alt)