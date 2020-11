Kosovo: ministro Salute, necessarie nuove misure restrittive anti-Covid (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In precedenza, il ministro della Salute del Kosovo, Armend Zemaj, ha dichiarato che l'aumento del numero di nuovi casi di coronavirus è dovuto alla "mancanza di disciplina nelle varie istituzioni pubbliche e nella comunità, nonché dal gran numero di cittadini rientrati in Kosovo da paesi ad alto rischio". Secondo il ministro, fintanto che le linee guida delle istituzioni sanitarie non saranno rispettate, ci saranno misure più restrittive. (Alt)