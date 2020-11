Kosovo: Tribunale speciale Uck conferma capi d'accusa contro leader Pdk Veseli (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader del Pdk si dice fiducioso dell'oggettività e della giustezza dei magistrati del Tribunale speciale dell'Aia. "Il processo è là per ottenere la verità. Non abbiamo niente da temere riguardo la verità. Non ci devono essere tentativi di alcun tipo di ostacolare il lavoro del Tribunale o di ostruire e interferire con il processo", ha affermato l'ex presidente del parlamento di Pristina. "La giustizia non serve gli interessi dell'una o dell'altra parte, ma serve gli interessi del popolo", ha proseguito Veseli ricordando che il Tribunale è stato istituito con il voto del parlamento kosovaro "che ha agito per conto del popolo". (segue) (Kop)