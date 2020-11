Kosovo: Ue prende atto dimissioni Thaci, bene sua cooperazione con Tribunali speciali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea prende atto delle dimissioni del presidente del Kosovo, Hashim Thaci, e si compiace del fatto che abbia accettato di cooperare con i Tribunali speciali del Kosovo e l'Ufficio del procuratore specializzato. Lo ha dichiarato il Servizio europeo per l'azione esterna (Seae) che ha spiegato che l'Ue sostiene fermamente il lavoro dei Tribunali speciali del Kosovo e dell'Ufficio del procuratore specializzato e che la piena cooperazione con queste istituzioni è essenziale in quanto importante dimostrazione dell'impegno del Kosovo per lo stato di diritto, che a sua volta è un elemento fondamentale per il progresso del Kosovo nel suo percorso europeo e per l'impegno dell'Ue nei confronti dei Balcani occidentali nel loro insieme. "A seguito delle dimissioni del presidente Thaci, confidiamo che i rappresentanti del Kosovo garantiscano la continuità delle istituzioni, come stabilito nella legge del Kosovo", ha concluso il Seae. (Beb)