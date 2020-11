Kosovo: Ue, collaborazione con Tribunale speciale Uck decisiva per percorso europeo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente del parlamento kosovaro Vjosa Osmani ha assunto ufficialmente il ruolo ad interim di capo dello Stato dopo le dimissioni di Thaci. La cerimonia per il passaggio di consegne è avvenuta poco fa a Pristina alla presenza dell'ufficio della presidenza e della presidente del parlamento kosovaro. Il presidente kosovaro Thaci si è dimesso questa mattina dopo la conferma da parte del Tribunale Uck dell’Aia dei capi d’accusa nei suoi confronti per crimini di guerra e contro l’umanità. Anche il leader del Partito democratico del Kosovo (Pdk), l’ex presidente del parlamento Kadri Veseli, ha annunciato le dimissioni dopo la conferma dei capi d’accusa. L'attività del Tribunale speciale dell'Aia è riservata e non ci sono molti dettagli sui capi d'accusa: da quanto emerso, tuttavia, 11 ex comandanti dell'Uck (tra cui Thaci e Veseli) sono accusati di aver commesso un totale di circa 100 omicidi nel corso del conflitto della fine degli anni Novanta. (segue) (Kop)