Austria: l’attentato a Vienna mostra le falle dell’intelligence e le responsabilità del governo Kurz (5)

- Emerge, oltre alla questione delle persone nate e cresciute in vari Paesi europei e che in questi Paesi si radicalizzano, quella dei foreign fighter: “I servizi hanno accertato che un centinaio di persone hanno tentato di partire dall’Austria per combattere in Siria; di questi, 70 sono tornati e 26 hanno la cittadinanza austriaca. Sinora la polizia diceva di averli sotto controllo, ed effettivamente sembrava così visto che di queste cento persone molte sono state arrestate. Tuttavia 70 persone da monitorare sono tante per un Paese come l’Austria, con evidenti costi operativi per mantenere in piedi delle operazioni di sorveglianza”, ha detto una delle fonti. Altre polemiche riguardano, invece, la comunità islamica: “Loro hanno preso le distanze e ieri una delegazione composta dal presidente e due imam si è recata nel luogo della sparatoria e hanno deposto una corona di fiori. Ma al fianco di queste persone c’è una presenza islamica radicale che non partecipa alla vita della comunità e che è fuori da ogni controllo. Inoltre in Austria sono presenti tantissimi rifugiati delle guerre balcaniche. Si tratta di persone provenienti dal Kosovo, dalla Bosnia-Erzegovina e proprio da questi luoghi potrebbero provenire i fiancheggiatori o i fornitori dell’arma automatica con cui Kujtim ha condotto l’azione”. (segue) (Geb)