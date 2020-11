Brasile: governatore San Paolo, "se Biden vince, apriremo ufficio negli Usa"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore dello stato di San Paolo in Brasile, Joao Doria, ha affermato che nel caso in cui il candidato democratico alla presidenza degli Stati Uniti, Joe Biden, vincesse le elezioni, lo stato di San Paolo aprirà un ufficio di rappresentanza negli Usa. "Se Joe Biden vince negli Stati Uniti, il governo dello Stato di San Paolo aprirà un ufficio nel paese il prossimo anno", ha detto l'esponente del Partito socialista democratico brasiliano (Psdb). Lo scorso giugno il governatore aveva anche annunciato l'apertura di un ufficio commerciale a Monaco, in Germania. Finora, San Paolo ha due uffici di rappresentanza in tutto il mondo: uno a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, e un altro a Shanghai, in Cina. "Ovviamente aspetteremo i risultati delle elezioni, ma prevedo che, se eletto, Joe Biden avrà una visione diversa del continente latinoamericano. In un modo più integrativo, a mio avviso", ha dichiarato Doria. (Brb)