Elezioni Usa: Trump accorcia lo svantaggio su Biden in Arizona

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, sta guadagnando terreno sul vantaggio dell'ex vicepresidente Joe Biden in Arizona, anche se i risultati sono ancora in ritardo. Il capo della Casa Bianca ha visto i suoi numeri nello Stato del campo di battaglia migliorare sostanzialmente da mercoledì a giovedì, riducendo il gap da cinque punti a soli 2,4 punti tra i due. Mentre Biden è ancora in vantaggio su Trump col 50,5 per cento contro il 48,1 per cento, il 12 per cento dei voti non è ancora stato contato. (Nys)