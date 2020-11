Brasile: commissione autorizza proseguimento processo impeachment per governatore di Rio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il processo che potrebbe terminare con l'impeachment di Wilson Witzel, era stato avviato lo scorso 18 giugno. Il procedimento segue le indagini aperte sugli ex responsabili locali della salute per presunte super fatturazioni nell'acquisto di respiratori e irregolarità nella costruzione degli ospedali da campo per l'assistenza dei pazienti malati di Covid-19. Politicamente Witzel viene chiamato a rispondere di azioni del quale si presume non potesse essere all'oscuro. Dopo aver appreso della notizia dell'avvio del procedimento il governatore, che ha sempre sottolineato di non aver commesso alcuna irregolarità ha affermato "Non mi dispiace essere giudicato e processato perché sono convinto di non aver mai commesso un atto illegale", ha detto nel corso di una conferenza stampa. (segue) (Brb)