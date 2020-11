Imprese: Banca Generali, nei nove mesi utile stabile a 195,8 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Banca Generali ha chiuso i primi nove mesi del 2020 con un utile di 195,8 milioni di euro, in linea a quanto realizzato nello stesso periodo dello scorso anno: il dato mostra un forte miglioramento delle voci ricorrenti grazie all’ampliamento della diversificazione e sostenibilità dei ricavi. Stando ai risultati al 30 settembre 2020 approvati dal Cda, tale incremento è stato parzialmente assorbito da un aumento delle componenti non operative legate ai contributi a fondi bancari, agli accantonamenti e all’imposizione fiscale. I risultati finanziari, prosegue la nota, sono stati trainati da una “brillante performance commerciale, che ha superato i livelli dello scorso anno nonostante le criticità legate alla pandemia”. Sale la raccolta netta, attestatasi a 4,1 miliardi di euro con un incremento di otto punti percentuali, mentre quella gestita è più che raddoppiata a 1,8 miliardi, in scia alla crescente domanda di consulenza per l’ottimizzazione della liquidità. La positiva dinamica della raccolta e la gestione attenta e diversificata degli attivi hanno contribuito all’aumento delle masse gestite e amministrate che hanno toccato il nuovo massimo di 70,4 miliardi. La crescita commerciale e operativa della banca, prosegue la nota, non ha intaccato la tradizionale solidità patrimoniale che, al contrario, è ulteriormente migliorata attestandosi con il Cet 1 ratio al 20,4 per cento e il Total Capital Ratio al 21,7 per cento. (Com)