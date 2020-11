Difesa: Egitto e Regno Unito danno il via ad esercitazioni anfibie nel Mediterraneo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Egitto e Regno Unito hanno dato il via oggi alle esercitazioni anfibie (T-1) nella Zona economica esclusiva (Zee) del paese nordafricano nel Mediterraneo. Lo ha annunciato Tamer el Rifae, portavoce delle Forze armate egiziane, in un comunicato sulla sua pagina Facebook. In programma fino all'11 novembre, le esercitazioni vedono la partecipazione della nave portaelicotteri d'assalto anfibio classe Mistral "Anwar al Sadat", della sua squadra di combattimento, della task force navale e di una serie di velivoli multitask insieme alla nave da guerra britannica Hms Albion e ad alcune delle task force navali britanniche. È la prima volta in assoluto che Egitto e Regno Unito tengono esercitazioni di tipo T-1. La prima fase è già iniziata ad Alessandria con l'arrivo dell'Hms Albion . Le esercitazioni mirano a condividere esperienze nel campo della pianificazione, organizzazione, attuazione e gestione di operazioni anfibie congiunte, nonché di lotta alle minacce marittime.(Cae)