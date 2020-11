Imprese: Inwit, al 30 settembre utile e ricavi in aumento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al 30 settembre 2020 Inwit ha registrato un utile pari a 111,9 milioni di euro, in aumento del 13,2 per cento rispetto ai primi nove mesi dell’anno scorso a fronte del cambio di perimetro della società. Stando al resoconto intermedio di gestione approvato oggi, i ricavi si attestano a 473,5 milioni di euro con un incremento del 62,1 per cento da imputare sempre al cambio di perimetro. Sale anche l’Ebitda, pari a 432,4 milioni di euro con un aumento del 69,1 per cento, e l’Ebit, che si attesta a 206,8 milioni di euro con un incremento di 31 punti percentuali. Per quanto riguarda gli investimenti industriali, prosegue la nota, si sono attestati a 77,6 milioni di euro con un aumento di 42,5. L’indebitamento finanziario netto, prosegue la nota, è pari a 3,8 miliardi di euro con un calo di 200 milioni rispetto al trimestre precedente, ma in aumento rispetto ai 712,1 milioni al dicembre 2019 a causa dell’integrazione societaria con Vodafone Towers. (Com)