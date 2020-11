Dad, il nuovo contratto prevede il diritto alla disconnessione per gli insegnanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Di fronte alla necessità di chiudere le scuole perché non si è stati in grado di garantire la sicurezza sui mezzi pubblici per raggiungere le scuole, il nostro obiettivo al momento della firma del contratto è stato tutelare gli insegnanti e tutelare il diritto degli studenti a fruire della didattica a distanza”, introducendo una disciplina al sistema con lezioni orarie anche ridotte, pause tra una e l’altra e orari non superabili. E' quanto ha dichiarato Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, all’indomani della pubblicazione in Gazzetta ufficiale del nuovo dpcm. In una nota pubblicata sul sito del sindacato, si apprende che Pacifico ha dichiarato in una intervista alla rivista specializzata "Orizzonte Scuola" che "siamo riusciti a inserire la parte relativa alle pause dopo tot ore di lavoro e dopo tot lezioni fatte da remoto. Abbiamo infatti visto in passato che molti lavoravano molte ore al giorno ed era quindi giusto firmare un contratto che chiarisce come bisogna rispettare un orario di lavoro e ribadisce che c’è il diritto alla disconnessione". (Rin)