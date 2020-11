Imprese: Inwit, in Piano industriale 2021-2023 investimenti per 600 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consiglio di amministrazione di Inwit, riunitosi oggi per approvare il resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2020, ha esaminato e approvato anche l’aggiornamento del Piano industriale per il periodo 2021-2023. Stando al relativo comunicato stampa, il Piano prevede una forte crescita del business della società con un ambizioso programma di investimenti cumulati per il periodo 2021-2023 di circa 600 milioni di euro: gli investimenti saranno indirizzati alla realizzazione di nuovi siti (towers), al forte sviluppo delle micro-coperture indoor e outdoor con sistemi Das (Distributed antenna system) e small cells, alla realizzazione di backhauling in fibra ottica e all’incremento dei terreni di proprietà. Grazie al sostegno di questo piano di sviluppo e alle efficienze nella gestione, prosegue la nota, tutti i parametri finanziari nell’arco temporale 2021-2023 sono previsti in forte crescita. Nello specifico, il Piano prevede una crescita annua media dell’8 per cento per i ricavi e l’Ebitda, mentre per il recurring free cash flow è prevista una crescita del 23 per cento medio per anno. (Com)