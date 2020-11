Imprese: Inwit, approvata la politica dei dividendi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Piano industriale di Inwit per il periodo 2021-2023, approvato oggi dal consiglio di amministrazione, è approvata la politica dei dividendi, che prevede un dividendo per azione di 30 centesimi da riconoscere nel 2021 a seguito dell’approvazione del bilancio 2020, ed un incremento negli anni successivi del piano triennale del 7,5 per cento annuo, sostanzialmente in linea con la crescita del business. Stando al relativo comunicato stampa, l’ulteriore proiezione del piano al 2026 migliora gli obiettivi finanziari e operativi del piano comunicato a luglio 2019: in particolare, il recurring free cash flow è previsto a circa 700 milioni di euro in deciso miglioramento (600 milioni precedenti). (Ems)