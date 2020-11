© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito i principali appuntamenti previsti domani a Roma e nel Lazio:Roma- La Sindaca di Roma Virginia Raggi presenta il Protocollo d'Intesa tra Roma Capitale e l'Ente nazionale per il microcredito per l'istituzione di un Fondo di Garanzia a favore di piccole imprese e attività commerciali - Ore 12.30Regione- Il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti farà il punto sulla situazione sanitaria regionale. Parteciperanno l’assessore alla Sanità e Integrazione socio-sanitaria Alessio D’Amato e l’assessore alla Mobilità, Mauro Alessandri. L’evento si svolge nella Sala Tirreno presso la sede della Regione Lazio in Via Rosa Raimondi Garibaldi 7 – Palazzina C - e sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook della Regione Lazio - ore 12.30Varie- “Mai più soli”, Incontro per raccontare storie di ingiusta solitudine e dare voce a chi in questi mesi non ha potuto parlare oltre a lanciare proposte e soluzioni concrete per migliorare le condizioni di vita della popolazione anziana durante e oltre il Covid-19. In presenza e a distanza nella sala conferenze della Comunità di Sant'Egidio, in via della Paglia 14b a Roma - ore 11.30.- La Sindaca di Roma Virginia Raggi presenta il Protocollo d'Intesa tra Roma Capitale e l'Ente nazionale per il microcredito per l'istituzione di un Fondo di Garanzia a favore di piccole imprese e attività commerciali. Intervengono il presidente dell'Ente nazionale per il microcredito Mario Baccini l'assessore al Bilancio e al coordinamento strategico delle Partecipate di Roma Capitale Gianni Lemmetti il segretario generale dell'Ente nazionale per il microcredito Riccardo Graziano - ore 12,30(Rer)