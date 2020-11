Elezioni Usa: Georgia, sostenitori di Trump in protesta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dozzine di sostenitori del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, stanno protestando fuori dalla State Farm Arena di Atlanta, dove si contano le schede arrivate per corrispondenza dopo che un giudice in Georgia ha respinto l'azione legale avviata dalla campagna di Trump sui voti. Lo riporta l'emittente "Cnn". Nel ricorso la campagna del presidente aveva chiesto di assicurare il rispetto delle leggi sui voti per corrispondenza. (Nys)