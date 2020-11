Imprese: Inwit, nel Piano sostenibilità ruolo centrale affidato alle persone della società

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell’ambito del Piano industriale, il consiglio di amministrazione di Inwit ha approvato oggi, oltre al resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2020, anche il nuovo Piano di sostenibilità 2021-2023, sviluppato a partire dall’Agenda Onu 2030 e focalizzato su cinque aree di impegno: Governance, People, Environment, Innovation, Community. Stando al relativo comunicato stampa, nel Piano di sostenibilità un “ruolo centrale è stato dato alle nostre persone, con azioni volte a sviluppare il talento e le competenze, ad accrescere la corporate identity, a promuovere la consapevolezza su diversità e inclusione e la cultura della salute e della sicurezza”. Tra i target più sfidanti, prosegue la nota, il raggiungimento della carbon neutrality al 2025, attraverso la definizione di una climate strategy, lo sviluppo di fonti rinnovabili, l’implementazione di iniziative di efficienza energetica e l’utilizzo di energia verde. Sul fronte dell’innovazione la società punta a “sviluppare e consolidare infrastrutture digitali, rafforzando le micro-coperture mediante Das e small cells, e offrendo ospitalità alle molteplici tecnologie attraverso un tower upgrade che guarderà alle smart cities, all’internet of things e ai droni”. Infine, conclude la nota, è prevista la promozione di progetti volti a consentire la copertura dei comuni di minori dimensioni e delle aree rurali e, parallelamente, di progetti di copertura di aree a elevata vocazione sociale e culturale, come ospedali, musei e università. (Com)