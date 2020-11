© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato della Pennsylvania, Stato chiave per la corsa alla Casa Bianca con i suoi 20 grandi elettori, afferma che si potrebbe conoscere oggi il nome del vincitore delle presidenziali statunitensi. In questo momento il presidente in carica, Donald Trump, è in vantaggio col 50,2 dei voti scrutinati contro il 48,5 del suo sfidante, il democratico Joe Biden. (Nys)