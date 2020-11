Kosovo-Serbia: ministra Esteri Haradinaj, Belgrado continua a non attuare accordi raggiunti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Serbia continua a non attuare gli accordi raggiunti negli ultimi anni con il Kosovo. Lo ha affermato oggi la ministra degli Esteri e della Diaspora del Kosovo, Meliza Haradinaj-Stublla, nel corso di un’audizione informale per la commissione Esteri della Camera dei deputati. Il dialogo con la Serbia è stato avviato ormai da dieci anni, con oltre 33 accordi tecnici mai attuati, ha detto la rappresentante diplomatica kosovara. “La maggior parte degli accordi è rimasta a metà del proprio percorso, ovvero quello che spetta a Belgrado”, ha detto Haradinaj, citando anche i regolamenti afferenti all’Associazione delle municipalità serbe. L’accordo in materia è stato firmato a Bruxelles nel 2015, “ma mentre la Serbia punta ad avere poteri esecutivi che vanno ben oltre quello pattuito, manca la parte attuativa”. La Corte costituzionale del Kosovo è l’ultima istanza di revisione dello statuto, come scritto nell’accordo siglato a Bruxelles, ha messo in evidenza la ministra, rilevando come per Pristina, questo principio non sia negoziabile. “L’Italia, gli Usa e altri alleati europei sono parti in causa nello status attuale del Kosovo. Meritiamo il riconoscimento dei progressi fin qui raggiunti, per non compromettere la stabilità della regione”, ha proseguito Haradinaj. (segue) (Res)