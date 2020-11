Covid: Zampa (Pd), incredibili proteste governatori, condivise tutte le scelte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tutte le scelte sulla chiusura o meno di alcune regioni, in base all'evoluzione dell'epidemia, "sono state compiute in cabina di regia, istituita 24 settimane fa e di cui fanno parte i tecnici del Cts e del ministero e i rappresentanti delle regioni. I dati sono forniti dalle regioni stesse, e i 21 criteri di monitoraggio sono stati condivisi e discussi da tutti i partecipanti. Quindi i presidenti di regione sanno meglio di tutti come stanno le cose a casa loro". Lo ha affermato il sottosegretario al ministero della Salute ed esponente del Partito democratico, Sandra Zampa, intervenendo a "Otto e mezzo" su La7. "Sono rimasta sorpresa dalle accuse dei presidenti di regione, lo trovo incredibile", ha aggiunto.(Com)