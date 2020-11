Imprese: Inwit, prospettive incerte ma al momento nessun impatto di rilievo sui risultati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’emergenza sanitaria relativa alla pandemia ha determinato una contrazione dell’economia, con effetti potenzialmente negativi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società: la rapida diffusione del Covid-19 dal mese di marzo sta generando incertezza sulle prospettive economiche, ma allo stato attuale non si registrano impatti negativi rilevanti sui risultati economici e che possano generare perdite di performance economiche / finanziarie o ritardi nella realizzazione del piano strategico. Stando alla nota diffusa a seguito della pubblicazione del resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2020, la società monitora costantemente i rischi connessi al Covid e “valuta il verificarsi degli eventi oggetto di tali rischi, di bassa probabilità di accadimento in considerazione del settore industriale di appartenenza, caratterizzato da una bassa volatilità, ciclicità delle ospitalità esistenti, contratti di lungo termine”. I rischi potenziali individuati dalla società, prosegue la nota, possono essere così sintetizzati: impatti negativi anche significativi sulle prospettive di sviluppo dei ricavi e dei margini reddituali; ritardi nell’erogazione di servizi da parte dei fornitori della società, di permessi da parte delle varie amministrazioni pubbliche o di ordini da parte di clienti; un aumento del consumo di dati sulle reti mobili che potrebbe richiedere agli operatori di telefonia mobile maggiori costi di interconnessione e investimenti in capacità e copertura; oscillazioni anche importanti dell’inflazione, che potrebbero avere un impatto negativo, anche significativo, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell’emittente. (Com)