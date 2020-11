© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rischio rappresentato dal jihadismo per la Germania è “elevato: dobbiamo aspettarci attentati in qualsiasi momento”. È quanto dichiarato dal ministro dell'Interno tedesco, Horst Seehofer, nel corso dell'intervento che ha tenuto oggi al Bundestag, come riferisce l'emittente televisiva “Zdf”. (Geb)